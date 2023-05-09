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CHP'lilerden tepki çeken hareket! Bakan Koca'nın eli havada kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Koca, siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyarete etti. CHP stantını ziyareti sırasında CHP'liler, el sıkışmak isteyen Bakan Koca'nın elini havada bıraktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Esenler’de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret etti. Tedavi gören hastaların durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, hastane personeliyle de toplantı yaptı. 

Esenler Dörtyol meydanında esnaf ve vatandaşlarla da selamlaşan Bakan Koca siyasi parti stantlarını ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi seçim stantını ziyaret ettiği sırada tokalaşmak için elini uzatan Bakan Koca’nın eli havada kaldı. Bakan Koca’da  kolay gelsin diyerek ziyaretine devam etti.

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