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Ankara’da tartışma kavgaya dönüştü! İşte o kavga anının görüntüleri

ANKARA’nın Sincan ilçesinde tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralanırken, kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı...

Dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde bulunan bir kişi ile olay yerine 06 DHJ 095 plakalı otomobil ile gelen kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi yerini kavgaya bıraktı ve bir kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan diğer kişinin ise alkollü olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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