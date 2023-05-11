Hatay'da direklere asılan seçim afişlerinin kaldırılmasına, İYİ Parti Milletvekili Adayı Gökhan Zan'dan sert çıkış!

HATAY'da, eski milli futbolcu ve İYİ Parti milletvekili adayı Gökhan Zan'ın seçim afişleri bir bir indirildi. Gökhan Zan, afişlerin kaldırılma anına ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İYİ Parti Hatay milletvekili adayı Gökhan Zan, Hatay'da seçim afişlerinin kaldırılmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Seçim afişlerinin kaldırıldığı ana ait videoyu paylaşan eski milli futbolcu Zan, "Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay'ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara'ya geleceğim. Hatay'a ses olacağım." ifadelerini kullandı.