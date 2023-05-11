BIST 4.494
DOLAR 19,55
EURO 21,43
ALTIN 1.276,56
GÜNCEL

Ankara'da başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Tayyip size fazla yüz verdi'

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" diyerek saldırdı. Saldırganlar kadının başörtüsünü çıkardı. Saldırıya uğrayan Ayfer Çökmez, o anda yaşananları anlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde başörtülü bir kadının sırf başörtülü olduğu için iki kadın tarafından darp edildiğine yönelik görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Başörtülü kadını darp eden ve başörtüsünü başından çıkartan iki kadının ise başörtülü kadına "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" dediği ileri sürüldü. Saldırıya uğrayan iki çocuk annesi Ayfer Çökmez (40) yaşadıklarını Sabah'a anlattı. Çökmez, darp raporu aldığını, Emniyet'e giderek şikâyette bulunduğunu belirterek, "Nefretlerini kustular, nefretle 'Tayyip Erdoğan size yüz verdi' diyerek eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler." dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay'da Gökhan Zan'ın afişleri gece yarısı indirildi! 'Benden bu kadar çok korkmayın'
Hatay'da Gökhan Zan'ın afişleri gece yarısı indirildi! 'Benden bu kadar çok korkmayın'
Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu: Rize mutlu, ben mutlu
Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu: Rize mutlu, ben mutlu
Kamyonet kafenin bahçesine böyle daldı! 3 kişi yaralandı!
Kamyonet kafenin bahçesine böyle daldı! 3 kişi yaralandı!
Meral Akşener: Bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz
Meral Akşener: Bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz
Kayseri'de başı bidona sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Kayseri'de başı bidona sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Bahçeli'den Trabzon'da İmamoğlu'na sert tepki! "Malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır"
Bahçeli'den Trabzon'da İmamoğlu'na sert tepki! "Malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır"
Kadir Çöpdemir'in seçim paylaşımı gündem oldu: Değiştirelim be! Bıktık be
Kadir Çöpdemir'in seçim paylaşımı gündem oldu: Değiştirelim be! Bıktık be
Cübbeli Ahmet Hoca: Patatestir, kıymadır, bunlar bulunur vatan bulunmaz
Cübbeli Ahmet Hoca: Patatestir, kıymadır, bunlar bulunur vatan bulunmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçime günler kala yeni video: İlk turda bitirelim
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçime günler kala yeni video: İlk turda bitirelim
Ankara’da tartışma kavgaya dönüştü! İşte o kavga anının görüntüleri
Ankara’da tartışma kavgaya dönüştü! İşte o kavga anının görüntüleri
Mersin'de kan donduran olay: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü!
Mersin'de kan donduran olay: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü!
Kibariye korkuttu! Mersin'de konserde sahneden düştü: O anlar kamerada
Kibariye korkuttu! Mersin'de konserde sahneden düştü: O anlar kamerada