Ankara'da başörtülü kadına çirkin saldırı! 'Tayyip size fazla yüz verdi'

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 kadının sokak ortasında, başörtülü bir kadına "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" diyerek saldırdı. Saldırganlar kadının başörtüsünü çıkardı. Saldırıya uğrayan Ayfer Çökmez, o anda yaşananları anlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde başörtülü bir kadının sırf başörtülü olduğu için iki kadın tarafından darp edildiğine yönelik görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Başörtülü kadını darp eden ve başörtüsünü başından çıkartan iki kadının ise başörtülü kadına "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" dediği ileri sürüldü. Saldırıya uğrayan iki çocuk annesi Ayfer Çökmez (40) yaşadıklarını Sabah'a anlattı. Çökmez, darp raporu aldığını, Emniyet'e giderek şikâyette bulunduğunu belirterek, "Nefretlerini kustular, nefretle 'Tayyip Erdoğan size yüz verdi' diyerek eşarbı yere attılar, başörtüsüne 'paçavra' deyip küfrettiler." dedi.