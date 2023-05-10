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DÜNYA

Kamyonet kafenin bahçesine böyle daldı! 3 kişi yaralandı!

ABD’nin Ohio eyaletinde kamyonet bir kafenin bahçesine daldı. Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Loveland kentinde bir kamyonet, kafenin bahçesine daldı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs’ta meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından kafede büyük hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan sürücünün 3 gün sonra teslim olduğu öğrenildi.

Paniğe neden olmak, dikkatsiz araç kullanmak ve olay yerini terk etmekle suçlanan 25 yaşındaki Tobie Ramsey, gözaltına alındıktan sonra Pazartesi günü hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden sürücünün, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Kazanın ardından geçici olarak kapatılan kafenin yeniden hizmete açıldığı öğrenildi.

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