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SEÇİM2023

Kadir Çöpdemir'in seçim paylaşımı gündem oldu: Değiştirelim be! Bıktık be

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Çöpdemir, "Değiştirelim be, bıktık be!" dedi.

Kadir Çöpdemir, sosyal medya hesabından seçim öncesi çağrı yaptı.

Real Madrid - Manchester City maçını izlemek için İspanya'ya giden Çöpdemir, Instagram hesabından paylaştığı videoda "değişim" mesajı verdi.

Çöpdemir, "Değiştirelim be! Bıktık be!" dedi. Kadir Çöpdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya!"

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