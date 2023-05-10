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SEÇİM2023

Meral Akşener: Bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale mitinginde kendisini dinleyen kadınlardan birinin elinden süpürge alarak "Bu seçimde özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu seçimde bunları süpürgenin ucuyla süpüreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener'in konuşması sırasında kadınlar bir anda yanlarında getirdikleri süpürgeleri havaya kaldırarak Akşener'i alkışladı.

Akşener de kadınlara dönerek, "Beraber süpüreceğiz beraber, at bir tanesini bana. İşte bu süpürgeyle nasıl süpüreceğiz görün bakın. Özellikle kadınlara sesleniyorum. Bu süpürgelerle, bak sapını söylemiyorum ha, sapıyla başka bir şey... Ama ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz inşallah" dedi. 

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