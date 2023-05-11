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SEÇİM

Hatay'da Gökhan Zan'ın afişleri gece yarısı indirildi! 'Benden bu kadar çok korkmayın'

HATAY'da İYİ Parti Milletvekili adayı Gökhan Zan'ın seçim afişleri gece yarısı kaldırıldı. O anların görüntülerini paylaşan Gökhan Zan, "Benden bu kadar çok korkmayın. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim" ddi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde canlı yayın yaparak yaptığı yardım çağrıları ile gündem olan, daha sonra İyi Parti’ye katılarak Hatay’dan milletvekili gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan, seçim afişlerinin kaldırılmasına tepki gösterdi. Zan, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaştı. Zan, paylaşımına şu notu düştü:

“Memleketimizde böyle bir ekibi deprem haftasında da görmek isterdik bu çalışmalarıyla. Benden bu kadar çok korkmayın bu toprakların evladıyım kardeşiyim. Hatay’ın umuduyum. Madem memleketimin sesi olmamı engellemeye çalışıyorsunuz, o zaman ben Ankara’ya geleceğim. Hatay’a ses olacağım.”

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