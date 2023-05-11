Muharrem İnce kararını verdi! Genel Merkez'e gidiyor! 'Çekiliyor' iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün aniden rahatsızlanmasının ardından kurmaylarıyla yaptığı toplantı 11 kurmayından 8'i "adaylıktan çekilin" dedi. İnce, kararını açıklamak için Genel Merkez'e gidiyor. Kurmayları "çekilelim" derken, İnce'nin ne diyeceği merak konusu oldu.

Dün İzmir'de rahatsızlanınca İzmir ve Manise programlarını iptal ederek Ankara'ya dönen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 'çekil' baskıları sonrası kararını verdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Muharrem İnce’nin kurmaylarıyla yaptığı toplantının detaylarını Sözcü TV'de canlı yayında paylaştı.

Muharrem İnce’nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin “Bu 11 isimden 8’i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce’ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce ‘bunu bir düşünelim’ diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak” dedi.