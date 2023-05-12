Ekrem İmamoğlu mitingde bu videoyu izletti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı HÜDA PAR üzerinden vurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mille İttifakı cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile katıldığı Samsun mitinginde, HÜDA PAR'la ilgili bir video izletip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi: "İşte senin yol arkadaşlarının zihniyeti bu!" diye yüklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü durağı Samsun oldu.

Gaffar Okan'ın katili anlayışı ittifaka kattın

Burada yaptığı konuşmada "İsmini bilmeyen yoktur, Gaffar Okkan'ı ve 5 polis memurumuzu şehit eden anlayışı ittifakına kattın" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Size sabrınıza sığınarak bir video izleteceğim" diyen İmamoğlu, alandaki vatandaşlara HÜDA PAR'a ilişkin bir video izletti.

Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil

Videoda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun katıldığı bir televizyon kanalında söylediği "Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil" açıklaması yer aldı.

Video sonrasında, "İşte senin Cumhur İttifakın... İşte senin yol arkadaşlarının zihniyeti bu... Bu parti ne diyor biliyor musunuz; ben Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyım diyor" şeklinde konuşan İmamoğlu, Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen ilk dört maddesini hatırlattı.