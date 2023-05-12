Adana'da kazada 7 kişi öldü! Ekipler can kurtarırken bir kişi ambulansı çaldı! O anlar anbean kameraya yansıdı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 13 ara birbirine girdi. Katliam gibi kazada 7 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Kaza sonrasında hayatını kaybedenlerden birinin yakını olduğu iddia edilen bir şahıs ambulans kaçırdı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Adana-Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akçetekir'den Pozantı istikametine giden iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil 2'si tır toplam 13 araç karıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri çalışırken...

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğin kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü sırada ambulans kaçırma olayı meydana geldi.

Ambulansı kaçırıp ortadan kayboldu

İddiaya göre, ölenlerden birinin yakını olduğu belirtilen şahıs, ambulans kaçırdı. Ekiplerin durdurmaya çalışmasına rağmen şüpheli ambulansla bölgeden uzaklaştı, yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar ise İhlas Haber Ajansı muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı.