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POLİTİKA

Seçim öncesi sahte broşür skandalı! CHP'li vekil suçüstü yakaladı! Bakın o isimler kim çıktı

Cumhurbaşkanı seçimine 2 gün kala sahte broşür skandalı yaşandı. CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adıyla sahte broşür dağıtan kişileri polisle birlikte suç üstü yakaladı. Broşürlerde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve 'Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası' ve 'LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?' ifadeleri yer alırken bakın o broşürleri dağıtan isimler kim çıktı. İşte detaylar...

CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay, Kılıçdaroğlu’nun söylemediği sözlerin yer aldığı sahte broşürleri dağıtan kişileri suçüstü yakaladı.

Broşürleri dağıtan kişiler kameralar karşısında Şeref Yumurtacı olduğu belirtilen kişi broşürleri dağıttığını kabul etti. Bu kişi, 'İlk Oy Hareketi'nin ilçe temsilcisi' olduğunu savunurken, CHP'liler olay yerine polis çağırdı.

Esenler Belediyesi çalışanı olduğu belirtilen kişiler polislerin yanında da broşürleri bastırıp dağıttıklarını kabul ettiler. 

Broşürlerde, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve 'Başörtüsü 1 metrekarelik bez parçası' ve 'LGBT aile düzenini niçin bozsun ki?' ifadeleri yer alıyor.

İşte dağıtıldığı iddia edilen o broşürler;

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