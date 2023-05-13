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Cübbeli Ahmet Hoca, 'SİHA nerene girdi?"de Mansur Yavaş konusunda geri adım attı! Sözüm ona değildi

Cübbeli Ahmet hoca, vaaz kürsüsünden "İHA-SİHA senin nerene girdi" diyerek Mansur Yavaş'a yüklendi. Mansur Yavaş, Cübbeli'ye dava açtı. Cübbeli Hoca, Mansur Yavaş'ın kendisine dava açtığını belirtip, "Önceki sözlerin hedefi Mansur Yavaş ise de sonraki bölümler Yavaş'la ilgili değildi. Yanlış anlaşıldı. Savcılık çağırırsa gider ifademi veririm" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "İHA-SİHA senin nerene girdi? Sivri ucu bir yerime girer diye mi korkuyorsun" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklenmişti. Mansur Yavaş, "Onu seviyesine düşmem" deyip Cübbeli Ahmet'i mahkemeye verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, Mansur Yavaş'ın şikayetinin ardından sözlerinin hedefinin Yavaş olmadığını söyledi.

Önceki sözler onunla ilgili ise de...

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından " 'İHA-SİHA Nerenize Girdi' sözünden maksadım neydi? Önceki sözler Mansur Bey hakkında ise de bu cümle onun hakkında değildi. Çünkü O PKK ve FETÖ’nün aleyhine konuşanlardan olduğu için onu başkalarıyla bir tutmayız" notuyla yeni bir vido yayınladı.

Cübbeli: İHA-SİHA senin nerene girdi?

Cübbeli Ahmet Hoca, vaaz kürsüsünden Mansur Yavaş'a, "İHA, SİHA senin nerene girsin ya? Senin nerene girdi yani... Niye rahatsız oluyorsun? Sivri yerinden mi rahatsız oluyorsun, bir yerine girecek diye mi korkuyorsun" sözleriyle hedef alan Cübbeli Ahmet’e yanıt verdi.

Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor

KRT'de katıldığı yayında Yavaş, Cübbeli'nin sözlerine cevaben, “Kendini din adamı yerine koyup millete fetva veriyor, akıl veriyor. Bu üslup neyin nesidir? Hem de belden aşağı... Ona karşı verilecek cevap çok ama ben o seviyeye asla düşmem. Savcılığa verdim, hukuk halledecek” ifadelerini kullandı. 

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