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Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. İmamoğlu "Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız" dedi.

Türkiye, yarın 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. 

Seçime saatler kala siyasilerden de peş peşe mesajlar geliyor. Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan paylaştığı son videosunda, "Değerli yol arkadaşlarım; seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacak, sağlıklı bilgi akışı ve seçim güvenliği için son ana kadar çalışacağız. Milletimizin iradesine sahip çıkacağız, sizlere güveniyorum. Türkiye'ye baharı getireceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi. 

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