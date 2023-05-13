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SEÇİM2023

Eski manken Tuğçe Kazaz'dan Erdoğan'a destek

Eski manken Tuğçe Kazaz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediğini "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında değil, Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında bir seçim" sözleriyle açıkladı.

Geçmişte din değiştirerek Hristiyan olan ve ardından yeniden Müslüman olduğunu açıklayan eski Manken Tuğçe Kazaz, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden bir video yayınladı. Kazaz videoda şunları söyledi:

"Bu basitçe Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında verilmiş olan bir seçim değil. Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında verilmiş olan bir seçim. Türkiye'ye prangalarını takmak isteyenlerin tekrar prangalarını boğazına kadar Türkiye'ye düğümlemesi ve Türkiye'nin bağımsızlığını ilan etmesi noktasında bir seçim. Yoksa kimse Erdoğan'ı kara kaşına, kara gözüne falan desteklemiyor. Sayın Erdoğan bu davanın bir figürü olduğu için, 20 senelik olan bu çabayı buraya gelindiği için ve yüzüp yüzüp artık kuyruğuna geldiğimiz için bu destek veriliyor. Ha yönümüze Batı'ya çevirelim. Dedeağaç'ta İsrail, ABD ve Yunanistan tatbikat yapıyor. Ne için tatbikat yapılıyor burnumuzun dibinde? Ne için adalar silahlandırıldı? Ne için adaların açıklarına üsler, gemiler yerleştirildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi üs haline getirildi? Her tarafımızı çepeçevre sarmış durumdalar. Ne için Irak'ın kuzeyinde PKK, PYD yerleştirildi? ABD bunu kafaya koymuş durumda. Siz ABD'nin tarihine bakarsanız bir bölgeyi tahakküm altına alamayacağını anladığı andan itibaren oraya savaşla girmekten hiçbir zaman çekinmedi ve çekinmeyecek."

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