Muhammed Nur Nahya, taklidini yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleri ile tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Erdoğan'la bir araya geldi. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nahya'nın yaptığı taklitlere gülmediği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği anlara ilişkin videoyu paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü.
Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya'ya çok gülmediği dikkatlerden kaçmadı.