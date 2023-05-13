BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
GÜNCEL

Muhammed Nur Nahya, taklidini yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan taklitleri ile tanınan sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, Erdoğan'la bir araya geldi. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nahya'nın yaptığı taklitlere gülmediği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği anlara ilişkin videoyu paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya'ya çok gülmediği dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonucu yorumu: Ortak yayında damga vuran soru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonucu yorumu: Ortak yayında damga vuran soru!
Adana'da silahlar patladı ölüm teğet geçti! Dehşete düşüren anlar kamerada
Adana'da silahlar patladı ölüm teğet geçti! Dehşete düşüren anlar kamerada
İstanbul'da silahlı saldırı: Gençlere böyle kurşun yağdırdı!
İstanbul'da silahlı saldırı: Gençlere böyle kurşun yağdırdı!
Eski manken Tuğçe Kazaz'dan Erdoğan'a destek
Eski manken Tuğçe Kazaz'dan Erdoğan'a destek
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlama!
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı’nda şiddetli patlama!
Sinan Oğan: İkinci turda bedavaya destek vermeyiz, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceğiz
Sinan Oğan: İkinci turda bedavaya destek vermeyiz, bakanlık ve cumhurbaşkanı yardımcılığı isteyeceğiz
Cübbeli Ahmet Hoca, 'SİHA nerene girdi?"de Mansur Yavaş konusunda geri adım attı! Sözüm ona değildi
Cübbeli Ahmet Hoca, 'SİHA nerene girdi?"de Mansur Yavaş konusunda geri adım attı! Sözüm ona değildi
Motosikletli genç, bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda etti
Motosikletli genç, bisikletli çocuğa çarpmamak için kendini feda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok fena kızdı! "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok fena kızdı! "Ya Orhan bunlar manyak mıdır nedir?"
Ekrem İmamoğlu mitingde bu videoyu izletti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı HÜDA PAR üzerinden vurdu
Ekrem İmamoğlu mitingde bu videoyu izletti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı HÜDA PAR üzerinden vurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış! 'Be gafiller, şerefsizler, çakallar...' deyip vasiyetini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert çıkış! 'Be gafiller, şerefsizler, çakallar...' deyip vasiyetini açıkladı
Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok
Ümit Özdağ'a Gaziantep'te büyük şok