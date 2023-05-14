Toplu oy kullanıp paylaştılar! CHP'li Oğuz Kaan Salıcı o sandıkta yaşananları anlattı

Sosyal medyada toplu şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanılan görüntülerin ortaya çıkması tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, o oyların nerede kullanıldığını açıklayıp, "O sandıkta görevli CHP'li sandık kurulu üyemiz darp edildi" açıklaması yaptı.

Urfa'nın Harran ilçesinde toplu şekilde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy kullanıldığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bir açıklama yaptı. Görüntülerin Minare köyünde çekildiğini belirten Salıcı şu bilgileri verdi:

"Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır."

Şanlıurfa'da çektiği iddia edilen bir başka videoda ise, şahsın çok sayıda hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili oy pusulalarında tercihini belirlemek üzere masaya konumlandırdığı görüldü. Şahıs, Erdoğan'dan yana kullandığı oy verme anlarını, Ali Kınık'ın "Tanrının Ordusu" isimli parçayı arka planda çalarak sosyal medyada paylaştı.