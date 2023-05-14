Hatay’da hüzünlü seçim! Sandık başında gözyaşlarına boğuldular

Depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay’da da başladı. Hatay’da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gidiyor.

Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Birbirlerine sarılan vatandaşların gözlerinin dolduğu zaman zaman ağladıkları görüldü.

"Duygu seli içindeyiz"

Cemile Gülbahar, Antakya’ya hem oy kullanma hem de yakınlarını görmek için geldiğini anlatarak, "Depremden bu yana herkes bir yere savruldu. Bugün gerçekten duygu seli içindeyiz. Elektrik Mahallesi sakinleriydik, artık dağıldık herkes bir yerde” diye konuştu.