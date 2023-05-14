BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
YEREL

Hatay’da hüzünlü seçim! Sandık başında gözyaşlarına boğuldular

Depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da oy verme işlemi başladı. Yakınları ile oy verme işlemi sırasında karşılaşan Hataylılar duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde oy verme işlemi tüm kentlerde olduğu gibi Hatay’da da başladı. Hatay’da 3 bin 152 sandıkta, 1 milyon 62 bin 41 seçmen sandık başına gidiyor.

Katılımın yoğun olduğu gözlemlenen Defne ilçesindeki Mustafa Kemal Akbay İlkokulu bahçesinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Okulun ağır hasarlı olması nedeniyle bahçeye ve alt yola toplamda 21 konteynerde oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. Yakınları ve mahalleden komşularıyla okul bahçesinde karşılaşan aileler duygusal anlar yaşadı. Birbirlerine sarılan vatandaşların gözlerinin dolduğu zaman zaman ağladıkları görüldü.

"Duygu seli içindeyiz"

Cemile Gülbahar, Antakya’ya hem oy kullanma hem de yakınlarını görmek için geldiğini anlatarak, "Depremden bu yana herkes bir yere savruldu. Bugün gerçekten duygu seli içindeyiz. Elektrik Mahallesi sakinleriydik, artık dağıldık herkes bir yerde” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir"
TOGG, Formula pistine çıktı
TOGG, Formula pistine çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de bitirdi! 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan böyle öyle öğrendik
Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de bitirdi! 'Cesaret eden kazanır, biz Ata'mızdan böyle öyle öğrendik
Celal Şengör'ü çıldırttılar! Sahte "Oyum Sinan Oğan'a" paylaşımına ateş püskürdü
Celal Şengör'ü çıldırttılar! Sahte "Oyum Sinan Oğan'a" paylaşımına ateş püskürdü
Yağmurda kanalizasyona sürüklenen otomobilin hurdası çıkarıldı
Yağmurda kanalizasyona sürüklenen otomobilin hurdası çıkarıldı
Piknik'te fotoğraf faciası! Biri düştü, üçü atladı cansız bedenleri çıkarıldı
Piknik'te fotoğraf faciası! Biri düştü, üçü atladı cansız bedenleri çıkarıldı
Demir ustasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Zafer Kılıcı' hediyesi
Demir ustasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'Zafer Kılıcı' hediyesi
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! Onlara seslendi: Hikayenizi dünya konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı! Onlara seslendi: Hikayenizi dünya konuşacak
Mansur Yavaş'ın torunu Mansur Kemal Ekrem İmamoğlu'nu terletti
Mansur Yavaş'ın torunu Mansur Kemal Ekrem İmamoğlu'nu terletti
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Seçim kesin olarak sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız
Muhammed Nur Nahya, taklidini yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüremedi
Muhammed Nur Nahya, taklidini yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonucu yorumu: Ortak yayında damga vuran soru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonucu yorumu: Ortak yayında damga vuran soru!