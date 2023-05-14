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Hatay'da Cüneyt Arkın hayranı bir vatandaş oy kullanmaya atla geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, oy kullanacağı okula atla geldi.

İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla (38), oy kullandığı Denizciler Gübretaş Ortaokulu'na geldiği "Yörük Kızı" adlı atını sokakta aydınlatma direğine bağladı. Cıla, seçmen kağıdını, atının terkisinden alarak sandık başına gitti.

Cıla, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde ata binmeye başladığını söyledi.
Atıyla huzur bulduğunu aktaran Cıla, "Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atı seviyorum. Atımızla oyumuzu kullanmaya geldik. Normalde arabam da var. Bugün bir değişiklik olsun istedim ve her gün bindiğim atımla vatandaşlık görevimi yapmak için oy kullanmaya geldim." diye konuştu.

Abdullah Cıla, yazın yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını kaydetti.

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