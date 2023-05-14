Devlet Bahçeli oy kullanırken arkasında olay hareket! Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kalp işareti'ni yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için oyunu Ankara'da Anıttepe Ortaokulu’nda yaptı. Bahçeli'nin seçmen defterini imzaladığı sırada arkasında duran bir gencin Millet İttifakı'nın seçim kampanyası boyunca kullandığı kalp işaretini yapması dikkat çekti. O anlar sosyal medyada olay oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. 13.00'da Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli oyunu, 1296 numaralı sandıkta verdi. Bahçeli’yi kalabalık bir gazeteci grubu izledi. Bazı MHP'liler Bahçeli ile selamlaşmak için çabalarken, bazıları da birlikte fotoğraf çektirdi.

MHP lideri Bahçeli oy kullanmadan önce seçmen listesine imza atarken hemen arkasında bulunan bir gencin kalp işareti yaptığı görüldü.

Kalp işaretini seçim propaganda dönemi boyunca Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamasında “Allah nasip etti oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını MHP Genel Merkezi'nden takip edeceğini söyledi.