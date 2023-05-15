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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki evinden çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracında inerek kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 23.17 itibarıyla Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Konusundan çıkış yapan Cumhurbaşkanı erdoğanı kapıda vatandaşlar karşıladı. Yoğun ilgi ve sloganlarla karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan aracıdan inerek vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini belirten bir vatandaş, 'Milletin duası sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Millet size emanet. Daima muzaffer oğlun. Sizleri çok seviyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'ben de sizleri seviyorum' diyerek karşılık verdi.

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