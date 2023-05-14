Ahmet Hakan canlı yayında fena yakalandı! Kamera önünde sigara içti
Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk seçim ekranında çok fena yakalandı. Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında sigara içerken kameraya yakalandı ve duman üflerken ekrana geldi.
Türkiye seçim sonuçlarını merakla takip ederken televizyon tarihine geçecek bir skandal yaşandı. Seçim sonuçlarının canlı olarak aktarıldığı programın moderatörlüğünü yapan Ahmet Hakan, canlı yayın sırasında elektronik sigara içerken yakalandı.
Yayın sırasında sigara içen Ahmet Hakan, kamera aniden değişince, canlı yayın sırasında elektronik sigara içip dumanını üflerken ekranda görüntü.