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SEÇİM

Kemal Kılıçdaroğlu masaya vura vura konuştu! Buradayım be buradayım...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu, YSK'nın seçimin ikinci tura kaldığını duyurmasının ardından kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı. 'Sakın ola ki ümitsizliğe kapılmayın' dedi. Ardından bir video mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, masaya vura vura ve hiddetli bir biçimde konuştu.

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Ahmet Yener'in seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından önce yazılı bir açıklamada bulundu, ardından da kısa bir video mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun hiddetli hali dikkatlerden kaçmadı. 

Ayağa kalkıp bu seçimi alacağız

Kılıçdaroğlu Twitter mesajında şöyle dedi: “Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.”

Buradayım be buradayım

Ardından bir video mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, masaya vura vura şunları söyledi: “Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bur-da-yım!”

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