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Abdulkadir Selvi: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na fark attı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç adayın da yeterli oy sayısına ulaşamamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre olası ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üç adayın da yeterli oy sayısına ulaşamamasıyla, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre olası ikinci tur 28 Mayıs’ta yapılacak. Gazeteci Abdulkadir Selvi köşe yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu.. Selvi “Erdoğan’ı bu kez darbeyle değil demokratik yollardan tasfiye edeceğiz” diyen Biden’a, Erdoğan gitsin diye kampanya yürüten Batı basınına, millete parmak sallayanlara, Kandil’deki PKK baronlarına, Cumhuriyet’in yüzyılı ile hesaplaşacağız diyenlere, Öcalan’a özgürlük kampanyası yürütenlere millet sandıkta ders verdi'' ifadelerini kullandı. Selvi, yazısında şunları kaydetti:

Erdoğan’ın ilk turda kazanma ihtimali vardı. Ama saatler ilerledikçe ikinci tur ihtimali ortaya çıktı. Eğer 50 artı 1 sistemi olmasa seçimler çoktan bitmiş demekti. Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na 5 puan fark attı. Ama sistem nedeniyle ben bu saatte size kesin sonuçları veremedim. Akşener’in Meclis kürsüsünden mermi atmasına, Kılıçdaroğlu’nun suikast iddialarına rağmen seçimler büyük bir demokratik olgunluk içinde geçti. 14 Mayıs 1950’den sonra ikinci kez “Yeter, söz de karar da milletin” diye yola çıkan Erdoğan’ı millet yalnız bırakmadı. Bu seçimlerin tek kaybedeni oldu, o da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey hem cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti hem de 6 parti ile ittifak yapmasına ve ortak milletvekili listesine rağmen CHP’nin aldığı oyların gerisine düştü.

Abdulkadir Selvi'nin yazısını okumak için tıklayın...

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