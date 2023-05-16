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Kayıp kadın samanlıkta ortaya çıktıktan sonra ismini verdi! Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde 13 gündür kayıp olarak aranırken evinin yakınında samanlıkta bulunan Eşmi Akıncı, kaçırıldığını söyleyerek 2 kişinin adını verdi. Akıncı'nın adını verdiği 1 kişi jandarma tarafından Güneyyurt'ta, diğeri ise, kayıp Eşmi Akıncı'nın bulunması için katıldığı ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyoda gözaltına alındı.

Güneyyurt beldesinde 75 yaşındaki annesi Dursun Akıncı ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı, 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü gece yarısı kendilerine ait ahır kapısının kilitli olup olmadığını kontrol etmeye gittikten sonra aniden ortadan kayboldu. Eşmi Akıncı'nın son görüntüsü ise kaybolduğu gece evinin yakınındaki bakkal dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kayıp ihbarının ardından Karaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, JASAT ekipleri, istihbarat unsurları, arama ve kurtarma köpekleri ve polis dalgıç ekiplerince kayıp Eşmi Akıncı'nın bulunması için Ermenek ilçesinde yoğun bir şekilde ara vermeden arama faaliyetleri sürdürüldü.

Eşmi Akıncı'nın 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Güneyyurt beldesi Yukarı Çağlar mevkiinde bir binanın ahırında sağ olarak bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen ihbarın alındığı yere giderek Akıncı'yı sağ olarak buldu. 

Tuvaletten döndüğü esnada...

Kayıp Eşmi Akıncı ilk beyanında, saat 00.20 sıralarında tuvaletten döndüğü esnada A.İ. isimli şahsın eli ile ağzını kapatarak içerisinde A.B. isimli şahsın da bulunduğu aracın içerisine zorla bindirildiğini söyledi. Bunun üzerine A.B. isimli şahıs Güneyyurt'ta jandarma tarafından gözaltına alındı.

Televizyon programında gözaltına alındı

Akıncı'nın ismini verdiği A.İ. isimli şahsın ise kayıp Eşmi Akıncı'nın bulunması için ATV kanalında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldığı belirlendi. A.İ.'nin yakalanması için İstanbul Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na talimat gönderildi. Akıncı'nın adını verdiği A.İ. televizyon programında yayın sırasında jandarma ekiplerince stüdyoda gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.İ. işlemler için Karaman Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığına getirilecek.

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