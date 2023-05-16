Vekil imam cinayetinde şüpheliler adliyeye sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boş arazide ölü bulunan ilahiyat fakültesi öğrencisi ve vekil imam olayına ilişkin gözaltına altına alınan cinayet şüphelisi ve bir kişi adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısının babasının ise gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan 20 yaşındaki Bekir Türker, 13 Mayıs Cumartesi günü kayıplara karıştı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, Türker’in cep telefonunu Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide buldu. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker’in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi’nde boş bir arazide buldu. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekipler, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın şok eden teferruatı ise polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde ortaya çıktı.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Yapılan otopsi neticesinde Türker’in kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre, Türker aracını bir miktar para karşılığında arkadaşı 17 yaşındaki E.Ö.’ye kiraladı. Bekir Türker, E.Ö.’den aracında oluşturduğunu iddia ettiği yaklaşık 200 bin liralık hasarı yaptırmasını istedi. Bunun için buluşan ikili arasında çıkan tartışmada E.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Türker’i kafasından vurarak öldürdü. Türker’in cansız bedenini boş araziye bırakan E.Ö., olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin cinayet şüphesi üzerine olay aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar ve incelenen güvenlik kameraları neticesinde şüpheli E.Ö. tespit edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonla şüpheli ve bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.Ö. işlemlerinin ardından gözaltına alınan diğer kişiyle adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısının babası böyle engel olmaya çalıştı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan ve vekil imamlık yapan 20 yaşındaki Bekir Türker cinayetinde bir numaralı şüpheli olan E.Ö.’nün babası, şüphelinin emniyetten çıkarıldığı esnada olayı haberleştirmek isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Cinayet şüphelisi E.Ö.’nün babası gazetecilere yönelerek, “Neyi çekiyorsunuz, çekmeyin, kapatın şunları, 17 yaşında çocuklar bunlar, çekemezsin” ifadelerini kullandı.