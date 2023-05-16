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SEÇİM2023

Tuncay Özkan seçim iddiası yeniden gündem oldu: İlk turda yüzde 54'le seçilecek

CHP'nin seçim kampanyasını yürüten CHP İzmir Milletvekilli Tuncay Özkan, seçimden bir hafta önce konuk olduğu Habertürk'te "İlk turda yüzde 54'le seçilecek" iddiasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu beklentilerin altında kaldı. İlk turda seçimi kazanma planı suya düşen Kılıçdaroğlu, yüzde 44.9 oy alarak ümidini ikinci tura bıraktı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının arkasındaki isim olarak bilinen Tuncay Özkan, seçim sonrası CHP çevrelerinde istifaya davet edildi.

Eleştirilerin hedefindeki Özkan'ın seçim iddiası seçim sonrası yeniden gündeme geldi. Habertürk'e konuk olan Özkan, "Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 54'le seçilecek. Milletvekilliği seçiminde de 330'u aşan bir Millet İttifakı topluluğu göreceğiz" demişti.

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