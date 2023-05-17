İYİ Parti'den milletvekili seçilen Mansur Yavaş'ın kankasından şok çıkış! Seçmen HDP ilişkili ittifaka oy vermez

MANSUR Yavaş'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Adnan Beker, 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi. İkinci tur tahmininde bulunan Adnan Beker, "Seçmen HDP-Kandil ilişkili ittifaka yönelmez. İlk turda böyle oldu ikinci turda da böyle olacak" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlandı. Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 4.5 oy fark attı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tur yarışına hazırlanırken, Kemal kılıçdaroğlu'na ortağı İYİ Parti'den büyük bir gol geldi.

Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı

xAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı olan Adnan Beker de İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak Meclis'e girdi. İYİ Partili Beker, 14 Mayıs seçimi ve ikinci tur seçimlerine ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu itiraflarda bulundu. Beker'in çıkışını Tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel canlı yayında aktardı.

Muhafazakarlar HDP-Kandil ilişkisine baktı

İYİ Parti'den milletvekili seçilen Adnan Beker ile karşılaştığını söyleyen Deniz Gürel'in ağzından Beker'in Mille İttifakı'nda yeni kriz çıkaracak açıklamaları şöyle:

- Bizim milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil ile ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu.

Vatandaş HDP-Kandil ilişkili ittifaka...

- Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit. Bizim de açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu.

İkinci turda da aynısı olur

- İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağı kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir.