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SEÇİM

Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın ikinci tur diyaloğu olay oldu! Adam kazanamadı...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mille İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu vatandaşlarla buluştu. İmamoğlu ile yaşlı bir kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyayı salladı.

Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandık başına gitti. Kesin sonuçları açıklayan YSK, seçimlerin ikinci tura kaldığını belirtti. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla siyasi partiler çalışmalarına tekrar hız verdi.

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu da ikinci tur çalışmalarına İstanbul'dan start verdi. Vatandaşlarla buluşan İmamoğlu'na yaşlı bir kadın "Ne zaman ucuzlayacak bunlar" diye sordu. İmamoğlu da "Bunları gönderince" karşılığını verdi.

Bunun üzerine vatandaş "Gönderdik ama gitmediler" deyince İmamoğlu, "Daha bitmedi seçim. İkinci tur var daha. Adam kazanamadı. Onların demesine bakmayın, daha işimiz bitmedi. 2. turda kazanacağız inşallah" diyerek 2. turun önemine işaret etti.

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