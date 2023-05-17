3 ayda hastane yapılan Hatay Defne'de Kılıçdaroğlu yüzde 90 aldı Erdoğan ne dedi?

Deprem sonrası 3 ayda hastane yapılan Hatay'ın Defne ilçesinde Kılıçdaroğlu yüzde 90.41 oy çıktı. Dün akşam canlı yayına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Hakan'ın "Deprem bölgesinden size oy oy çıksaydı seçilmiş olsaydınız hizmet etmeyecek miydiniz?" sorusuna cevap verdi.

Deprem bölgesinde oyların büyük çoğunluğu Erdoğan'a çıkınca CHP'ye yakın çevrelerden depremzedelere hakaretler birbirini izledi. CHP'li Tekirdağ Belediyesi otelde ağırladığı depremzedeleri gerekçe göstermerden otelden çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından, deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaretlerin anımsatılmasının ardından, "Siz diyorsunuz ki 'Defne'ye hastane yaptık.' Defne'de Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkan oyu biliyor musunuz? Yüzde 80. Yani şimdi siz şöyle mi demeniz gerekecek. 'Onlar bana oy vermedi, ben oraya niye hastane yapıyorum?' Böyle bir anlayış olabilir mi?" değerlendirmesi üzerine Erdoğan, "Haşa. Zaten biz oranın bize olan oy noktasındaki yaklaşımını biliyoruz ama benim için Defne'de ölen insanlar önemli, oradaki yaralı insanlar önemli. Devletsen, oraya yapılması gereken hizmeti en yüksek seviyede yapman gerekiyor." diye konuştu.

"Deprem bölgesinden size oy çıkmasaydı, AK Parti'ye azıcık oy çıksaydı ve seçilmiş olsaydınız siz ne yapacaktınız, hizmet etmeyecek miydiniz?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Haşa. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Ben bugüne kadar gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım dönemlerinde böyle bir ayrımı hiçbir yerde yapmadım." ifadesini kullandı.

"Milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz"

Van depremini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van, bizim yüksek oy aldığımız bir il değil ama Van depreminde daha ikinci akşam kendim orada oldum ve bütün Bakan arkadaşlarımı seferber ettim ve bütün o yıkılmış olan yerde, belediye başkanı muhalif bir partidendi malum, sular kesildi büyükşehirlerde su olayını çözme görevi büyükşehir belediye başkanınındır. Adam müdahale etmiyor. Müdahale etmeyince o zaman Veysel Bey'e dedim ki 'Veysel Bey, süratle DSİ'yi buraya sok ve buranın su sorununu hemen anında çöz.' Bizim Van'dan Erciş'e kadar adeta Van Gölü'nün etrafında yalılar yapar gibi konutlar yaptık. 'Burada bize oy çıkmıyor.' filan demedik. Biz oradaki bu süreci devam ettirdik."

Şu anda bile Van'da bu kadar hizmete rağmen ikinci parti konumunda olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bu demek değil ki 'Ben Van'ı ihmal edebilirim.' Hayır. Batıda neyse ben doğuda da güneydoğuda da aynı hizmeti vermek mecburiyetindeyim. Neden? Çünkü sen bu sorumluluğu üzerine aldığına göre bu ülkenin, 780 bin kilometrekarenin tamamı bu hizmete layıktır ve bu hizmeti vereceksin. Şimdi burada tabii biz milletimizin her bir ferdine hizmet için varımızı yoğumuzu ortaya koyduk, koyuyoruz ve hayatımızı biz bu ülkenin her şehrine adeta vakfettik." diye konuştu.