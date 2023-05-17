Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Seçimde 2.tur mesajı ve dikkat çeken çağrı: "Vatanını seven sandığa gelsin"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Türkiye için #KararVer" etiketiyle yeni bir video paylaştı. "Vatanını seven sandığa gelsin" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini "Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" diyerek bitirdi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu “Türkiye için #KararVer” etiketiyle paylaştığı videoda vatandaşları “Vatanını seven sandığa gelsin” sözleriyle oy vermeye davet etti.

Sözlerini “Mutlaka ama mutlaka kazanacağız” diyerek bitiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

Buradan herkese sesleniyoruz. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün bu 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Sınır namustur böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başı bozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkacak bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Kadınlara eşya gibi bakıp, sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağı ile katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Daha düne kadar BOP’un eş başkanı olan, şimdiyse kapısında el pençe divan durduğu, Rusya’nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken, kan satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK’lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ’cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

ABD ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz’da, Ergenekon’da, vatansever subaylara kumpas kuran, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik odayı namertlere açıp, onlarca vatansever istihbaratçının şehit olmasına neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla sureti muhalefetten görünenlerle sizleri oyalamak istiyorlar.

Sizler, gençler ayağa kalkın ayağa. Ölü toprağını atın üzerinizden, vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, mutlaka ama mutlaka kazanacağız.