Tuğba Ekinci, 'AKP gelirse böyle giyinemezsin' yorumlarına cevap verdi

Erdoğan'a verdiği destekle bilinen şarkıcı Tuğba Ekinci, takipçilerinden gelen eleştirilere videolu cevap verdi. Ekinci, "Kendini istediğin gibi sunamazsın diyorsunuz. Sizin aklınız alıyor mu?" diyerek kendini savundu.

Şarkıcı Tuğba Ekinci, siyasi yorumlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul mitingine katılan Ekinci, takipçilerinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Ekici fotoğraflarının altına gelen "AKP gelirse bir daha böyle giyinemezsin" yorumlarına sert çıktı. Ekinci, "Sizin aklınız alıyor mu? Türk Cumhuriyeti'nin kadınlarını biri çıkıyor birden acayip bir baskı altına alıyor. Öyle bir eğitimsizlik öyle bir cehalet hangi insandan olabilir? Koskoca cumhurbaşkanı bunu yapar mı? Kim izin verir ya? Allah aşkına kendinize gelin. O kadar acayipsiniz ki ..." ifadelerini kullandı.