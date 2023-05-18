Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, vatandaşın ilk turda neden kendilerine oy vermediği ve bununla kendilerine ne mesaj verdiğini açıkladı... Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da PKK ile pazarlık ve FETÖ üzerinden yüklendi.

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura gitmeye hazırlanırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla ilgili olarak CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Erdoğan'a PKK ile pazarlık, FETÖ, mülteciler ve malvarlığı üzerinden yüklendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun terör üzerinden yaptığı o suçlamalar...

Sen değil misin terörle masaya oturan

- Önce şu terör meselesini, bize iftira atmaya çalışan Erdoğan'la konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan? Kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak, bize kara çalmak!

- İlan ediyorum: Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım!

Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten

- Erdoğan, senin izlediğin hiçbir tavizkar ve gizli kapaklı yolu izlemeyeceğim. Dürüst ve ahlaklı olacağım. Ülkem için, vatanım için çalışacağım.

- Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten, yalvarırım geri dön diyen sen değil misin! Onunla el ele verip şanlı TSK'ya kumpas kuran! Bu millet bunları bilmiyor mu!

- Ben hiçbir zaman mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım asla ve asla durmayacağım.

İktidara gelir gelmez hepsini göndereceğim

- Erdoğan; sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Yetmedi, ithal oy sağlamak için T.C. vatandaşlığını sattın! Kendi vatandaşlarımızı mülteci konumuna düşürdün.

- İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim!

Sinan Ateş'in hesabını soracağım

- Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. Bu sebeple; iki adet torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım.