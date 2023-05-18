Bomba ses kaydı! DEVA Partisi'nde 'edepsiz' kavgası! Ali Babacan'ın önünde yaşandı

DEVA Partisi seçimde CHP listelerinden 10 ismi Meclis'e sokarken, Ali Babacan Başkanlığı'nda yapılan toplantı çok fena karıştı. Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, toplantıda kurucu üye Essum Aslan'a "geri zakalı" deyince ortalık karıştı. Aslan, yaşadıklarını ses kaydıyla anlattı.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Essum Aslan, Genel Başkan Ali Babacan'ın da yer aldığı Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da yaşanan 'geri zekalı' skandalını yayıncı Adem Metan'a gönderdiği ses kaydıyla açıkladı. Aslan ses kaydında, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin'le toplantı sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

CHP'ye 1 milyon 600 bin oy katkı verdik

- Bugün bizim Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantımız vardı. Toplantının konusu seçime kadar olan süreç ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili toplantımız vardı. Seçim İşleri Başkanı çeşitli bilgiler verdi. Bizim adaylarımızın olduğu illerde CHP'ye olan katkımızın 1 milyon 600 bin seçmen olduğuna dair.

'Bendeki bilgiler sizinkinden farklı' deyince

- Ben o illerle ilgili farklı bilgilere sahiptim. Bu konularla ilgili "Bu açıklamalarınız dayanağı var mı, bilgiye dayalı mı" diye sordum. "Siz o bölgeyi daha iyi bilirsiniz" diye yanıt verdi.

'Bildiğini soruyorsan edepsizsin o zaman'

- Bildiğim şeyler olduğu için size soruyorum deyince sesini yükselterek, genel başkanın da olduğu ortamda, bildiğin soruyu soruyorsan edepsizsin şeklinde insanlığa aykırı, asla kabul edilemeyecek bir cevap aldım.

İlk defa içinde olduğum için utandım...

- Ben de toplantıdan ayrılmak zorunda kaldım. Gerçekten ilk defa içinde olduğum için utandığım bir süreç yaşıyorum. Ortak akıl, istişare diyoruz biz.