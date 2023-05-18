BIST 4.529
DOLAR 19,79
EURO 21,36
ALTIN 1.256,24
YEREL

Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı

ÜSKÜDAR'da sahil yolunda bir vatandaşın yolun ortasına "seccade" serip namaz kıldığı anlar sosyal medyada birçok kişinin eleştirisine uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir kişi Üsküdar'ın en işlek caddesi olan Paşa Limanı caddesinin ortasına seccade serip namaza durdu. Akan trafiğin ortasında namaz kılan vatandaşı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından, birçok kullanıcı şahsı eleştirdi.  Görüntülere gelen yorumlardan biri de  "İbadeti şova çevirip insanların hayatını tehlikeye atıyorsun" şeklinde oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuğba Ekinci, 'AKP gelirse böyle giyinemezsin' yorumlarına cevap verdi
Tuğba Ekinci, 'AKP gelirse böyle giyinemezsin' yorumlarına cevap verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a PKK ve FETÖ üzerinden yüklendi! Mültecileri hemen göndereceğim...
Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na sarılarak ağladı! 'Yemeğini yedin mi?' diye sordu
Vatandaş Ekrem İmamoğlu'na sarılarak ağladı! 'Yemeğini yedin mi?' diye sordu
Sokak ortasında dehşet saçtı: Miras kavgasında dayısını vurdu o anlar kamerada
Sokak ortasında dehşet saçtı: Miras kavgasında dayısını vurdu o anlar kamerada
Saksağan ağaçtaki kediyi gagasıyla vurarak düşürmeye çalıştı
Saksağan ağaçtaki kediyi gagasıyla vurarak düşürmeye çalıştı
Yüzlerce süt kuzusu, anneleriyle buluştu
Yüzlerce süt kuzusu, anneleriyle buluştu
Bakan Murat Kurum gözleri dolan deprem gönüllüsünü böyle teselli etti
Bakan Murat Kurum gözleri dolan deprem gönüllüsünü böyle teselli etti
Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın ikinci tur diyaloğu olay oldu! Adam kazanamadı...
Ekrem İmamoğlu ile vatandaşın ikinci tur diyaloğu olay oldu! Adam kazanamadı...
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Seçimde 2.tur mesajı ve dikkat çeken çağrı: "Vatanını seven sandığa gelsin"
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! Seçimde 2.tur mesajı ve dikkat çeken çağrı: "Vatanını seven sandığa gelsin"
Damadı en mutlu gününde yaşarken öldürüp, düğününe tabutuyla geldiler
Damadı en mutlu gününde yaşarken öldürüp, düğününe tabutuyla geldiler
Yeşim Salkım canlı yayında AK Parti'ye oy verenlere gerizekalı dedi!
Yeşim Salkım canlı yayında AK Parti'ye oy verenlere gerizekalı dedi!
3 ayda hastane yapılan Hatay Defne'de Kılıçdaroğlu yüzde 90 aldı Erdoğan ne dedi?
3 ayda hastane yapılan Hatay Defne'de Kılıçdaroğlu yüzde 90 aldı Erdoğan ne dedi?