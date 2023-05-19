AK Partili genç sordu Ekrem İmamoğlu cevap verdi! Cami avlusunda PKK ve mülteci sohbeti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cuma namazı çıkışında cami bahçesinde kendisinin AK Partili olduğunu söyleyen bir gençle dikkat çeken bir diyalog yaşadı. Mülteciler ve PKK ile ilişkileri soran gençle İmamoğlu'nun sohbeti kameralara yansıdı...

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama törenlerinin ardından İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasına geldi. Cuma namazını Şehzade Camii'nde kılan İmamoğlu namaz çıkışında gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. İmamoğlu bu sırada kendisine “Suriyeliler gidecek mi?” sorusu yönelten gençle dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

Mülteciler memleketlerine gitmek zorunda

İmamoğlu gencin sorusuna “Gitmek zorunda. Memleketleri var onların. Memleketlerine gitmek zorundalar. Sığınmacıların gitmesi lazım. Çünkü sorgusuz sualsiz şu anda İstanbul'da 2.5 milyon sığınmacı var. Hükümeti uyardık, 7-8 sene önce … ‘Olur mu biz büyük devletiz, herkes gelsin'. Ya kardeşim gelmenin bir usulü var. Buranın bir sınırı var” karşılığını verdi.

AK Partiliyim ama sizi seviyorum

Bu sırada genç “Yanlış anlamayın ben Ak Partiliyim. Ama ben sizi seviyorum” dedi. İmamoğlu “Sorun yok. Parti meselesi değil ki…Sen de bundan sıkıntılısın ben de bundan sıkıntılıyım” dedi. Ardından İmamoğlu ile AKP'li olduğunu söyleyen genç arasında şu diyalog yaşandı:

PKK'lının ne işi var burada?

Genç: Yanlış anlamayın. Kusura bakmayın ama diyorlar ki CHP, PKK'nın destekçisi…

İmamoğlu: Olur mu öyle şey.

Genç: Yalan, değil mi?

İmamoğlu: PKK'lının ne işi var burada? PKK terör örgütü meselesi devletin sorumluluğu değil mi? PKK'lı diyorsan birine, ne işi var sokakta geziyor. Birine terörist der mi devlet? Terörist ise gider tutuklarsın. Benim seçimimi hatırlıyor musun? Son gün kala Osman Öcalan'ı konuşturdular televizyonda. Benim aleyhimde. Oyunuzu Erdoğan'a verin diye. Bunu yapan döndü bize terörist diyor.

Sen değil ama iktidar bize PKK'lı diyor

Genç: Ben size terörist demiyorum, sizi seviyorum.

İmamoğlu: Sen değil iktidar diyor. Ayıp ama. En çok canımı ne yakıyor biliyor musun? Devlet ana gibidir, baba gibidir. Bir baba evladına terörist der mi? Suçluyla hapse atarsın, yargılarsın. Kendine oy veren iyi, vermeyen terörist. Olmaz.

Genç: Seçime 2 hafta kaldı. 10 gün kaldı. Gene de oyumu şeye vereceğim.

İmamoğlu: Olsun, senin takdirin. Her insanın kendi oyu özelidir.

PKK'lı birini gördün mü sokakta?

Genç: İstanbul'u siz kazandınız. Size başarılar diliyorum. Ben istiyorum ki CHP, PKK bataklığından çıksın.

İmamoğlu: Bak hala aynı şeyi diyorsun ama.

Genç: Ama Canan Kaftancıoğlu…

İmamoğlu: Ben belediyeyi yönetiyorum, PKK'lı birini mi gördün sokakta?

Genç: Hayır görmedim.

İmamoğlu: Daha ne o zaman? Bizim söylediklerimi de dinle ne olur. Kararın ne olursa olsun bizim söylediklerimizi de dinle.

Genç: Ben size saygı duyuyorum.

Bayrağımızı hepimiz seviyoruz

İmamoğlu: Bu şeye benziyor. Dedi ya; ‘Onlar inançlı mı? Seçimi kazanırlarsa şöyle kutlayacaklar…' Milletin inancına bile karışıyorlar. Allah'a dua ettin değil mi içeride? Allah ile arana kimse girebilir mi? Sokma arana kimseyi. Bayrağını seviyor musun? Benim sevmediğimi düşünebilir misin?

Genç: Yok. Bayrağımızı hepimiz seviyoruz, polisimi askerimizi…

İmamoğlu: Bitti. Ama o ne yapıyor? ‘Onlar sevmiyor, onlar PKK'lı, onlar terörist…' Niye? Bir oy için. Seni ikna etmek için. Allah'a havale ediyorum onları…

Genç: Allah'a emanet olun, Allah kabul etsin. Sizin başınızı ağrıttığım için özür dilerim.

İmamoğlu: Estağfurullah, mutlu oldum sormandan.