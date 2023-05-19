Afyonkarahisar'daki tır kazası güvenlik kamerasında!
AFYONKARAHİSAR'da 3 kişinin yaralandığı tır kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde park halindeki tıra başka bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.G. (22) idaresindeki 23 BM 812 plakalı tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında R.K'nin (52) kullandığı park halindeki 64 AAY 545 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüleri ile O.G. (31) yaralandı, 8 büyükbaş telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.