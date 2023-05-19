BIST 4.502
DOLAR 19,80
EURO 21,44
ALTIN 1.249,58
YEREL

Afyonkarahisar'daki tır kazası güvenlik kamerasında!

AFYONKARAHİSAR'da 3 kişinin yaralandığı tır kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde park halindeki tıra başka bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.G. (22) idaresindeki 23 BM 812 plakalı tır, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Düzağaç beldesi yakınlarında R.K'nin (52) kullandığı park halindeki 64 AAY 545 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücüleri ile O.G. (31) yaralandı, 8 büyükbaş telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı
Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
Bakan Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'de! 19 Mayıs kutlanıyor...
Bakan Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'de! 19 Mayıs kutlanıyor...
İstanbul'da bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracısından 10 bin lira zam istemiş
İstanbul'da bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracısından 10 bin lira zam istemiş
Somali'de bir şehrin yüzde 90'ı sular altında kaldı
Somali'de bir şehrin yüzde 90'ı sular altında kaldı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi
Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi
Binali Yıldırım canlı yayında şaşırdı! 'Burdayım be' sesini duyunca stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Binali Yıldırım canlı yayında şaşırdı! 'Burdayım be' sesini duyunca stüdyoda Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı
Kılıçdaroğlu 'FETÖ'yü besleyip büyüttün' dedi Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki videosu gündem oldu
Kılıçdaroğlu 'FETÖ'yü besleyip büyüttün' dedi Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki videosu gündem oldu
İşte Titanik batığının en net görüntüleri!
İşte Titanik batığının en net görüntüleri!
Bomba ses kaydı! DEVA Partisi'nde 'edepsiz' kavgası! Ali Babacan'ın önünde yaşandı
Bomba ses kaydı! DEVA Partisi'nde 'edepsiz' kavgası! Ali Babacan'ın önünde yaşandı
Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı
Üsküdar'da yolun ortasına 'seccade' serip namaz kıldı