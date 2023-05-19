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Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı

Kapadokya'da balonlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için havalandı.

Çavuşin'de havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterli pankartlarla havalandı.

Kapadokya bölgesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle havalanan sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin asılı olduğu pankartlar ile bir süre Kapadokya semalarında dolaştı.

Sıcak hava balon pilotu Süleyman İnce'nin yaptığı açıklamada, “Bugün bayraklı uçuşlarımız olacak. Misafirlerimizle beraber gökyüzünde güneşin doğuşunu izleyeceğiz” dedi.

Sıcak hava balon pilotu Bekir Güneş ise yaptığı açıklamada, ”Kapadokya’mızın vazgeçilmezi sıcak hava balonları ile bu güzel anlamlı günde Türk bayrağımız ile uçuyor olmak bizi o

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