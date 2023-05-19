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Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, sarı lacivertli taraftarlar "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı atarak terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın TBMM'ye girmesini protesto etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, o protestoculara "embesiller" dedi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta, sarı lacivertli taraftarlar "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" sloganı atarak terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hüda Par'ın TBMM'ye girmesini protesto etti. MHP'nin yayın organı TÜRKGÜN gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise söz konusu sloganı atan Fenerbahçe taraftarlarına "embesiller" diye hakaret etti.

Konuya ilişkin Çiçek'in paylaşımı şu şekilde: "'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' sloganı atan embesiller, niçin 'Mecliste PKK istemiyoruz' demiyor? Hadi HÜDA PAR'ı Hizbullah görüyorsanız 4 vekili var, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 62 vekili var. Kansızlığınız Kandil'in tavrına mı bağlı? Kahrolsun PKK, Kahrolsun Hizbullah!"

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