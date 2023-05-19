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POLİTİKA

Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Erdoğan'ın kazanması demek..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ikinci tur öncesi seçmeni ekonomik kaosla korkutmaya çalıştı. "Erdoğan’ın kazanması, zam yağmuru demektir" diyen Babacan, Erdoğan tekrar seçimi kazandığında taneyle soğan alınan günlerin geleceğini savundu. Seçmeni Kılıçdaroğlu'na oy vermeye ikna etmek için çabalayan Babacan, "Kılıçdaroğlu kazandığında zenginlik gelecek" dedi...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun öncesinde açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha seçilmesi halinde ekonomide yaşanmasını beklediği "tehlikeleri" paylaştı. Babacan, Erdoğan kazanırsa açlık sınırının 50 bin liraya çıkacağını öne sürdü. Babacan, Erdoğan kazandıktan sonra "Tam bir ekonomik dehşet" yaşanacağını savundu. İşte Babacan'ın sözlerinden satır başları...

- Sadece bir siyasi partinin genel başkanı olarak değil, aynı zamanda bu ülkenin vatansever bir evladı olarak, diyorum ki; Erdoğan’ın kazanması, zam yağmuru demektir.

- Erdoğan’ın kazanması, yokluk, yoksulluk demektir. Erdoğan’ın kazanması, orta direğin tümüyle yok olması demektir.

- Erdoğan’ın kazanması, paramızın pul olması demektir. Erdoğan’ın kazanması zam yağmuru demektir. Dövizde karaborsa demektir.

- Çocukların et, tavuk, peynir yiyememesi demektir. Kıtlık ve kuyruk demektir.

- Erdoğan’ın kazanması; ulusal birliğimizin, ekonomik bağımsızlığımızın tehdit altına girmesi demektir. Bu bir milli güvenlik meselesidir.

-Bunların hiçbiri şaka değil. Erdoğan’ın kazanması, savunma sanayimiz için gereken dövizin bulunamaması, ülke güvenliğinin zafiyete uğraması demektir

- Erdoğan’ın kazanması demek, ülkemizin kaynaklarının, kendi tabirleriyle, faiz lobisi tarafından sömürülmesi demektir. Türkiye’nin 70 sente muhtaç olduğu günlerin de gerisine düşmesi demektir. Yolsuzluk ve kara paranın artması demektir.

- Bunların hiçbiri şaka değil. Mesele, sadece benim sadece sizin hayatınız değil, torunlarınızın çocuklarına kadar borçlanacağımız berbat bir gidişat. Erdoğan’ın kazanması, akaryakıtın bulunamaması, ameliyathanelerde gerekli malzemelerin bulunamaması demektir. Erdoğan’ın kazanması, savunma sanayimiz için gereken dövizin bulunamaması, ülkenin güvenliğinin zafiyete uğraması demektir.

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