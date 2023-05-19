BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,38
ALTIN 1.247,33
DÜNYA

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderine suikast girişimi: 2 ölü, 6 yaralı

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nin (JI) lideri Siracül Hak’ın konvoyuna yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı, Hak’ın durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Zhob kentinde Cemaat-i İslami Partisi'nin (JI) lideri Siracül Hak’a suikast girişiminde bulunuldu. Mitinge giden parti liderinin konvoyunun geçişi sırasında intihar saldırganı kendini patlattı. Patlamanın ardından gökyüzüne dumanlar yükselirken, Hak’ı karşılamaya gelen parti destekçileri korkuyla etrafa kaçıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Parti liderinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Parti sözcüsü Qaiser Sharif, konvoydaki birçok araçta ise maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Belucistan Eyalet Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo, saldırıyı kınayarak "Teröristler, kargaşa çıkararak şeytani hedeflerine ulaşmak istiyor. Terörist unsurların ve başındakilerin kirli amaçlarına ulaşmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin'le fena dalga geçti! 'Bak bak.. ben ikna oldu'
Cüneyt Özdemir, Levent Gültekin'le fena dalga geçti! 'Bak bak.. ben ikna oldu'
AK Partili genç sordu Ekrem İmamoğlu cevap verdi! Cami avlusunda PKK ve mülteci sohbeti
AK Partili genç sordu Ekrem İmamoğlu cevap verdi! Cami avlusunda PKK ve mülteci sohbeti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni video! Erdoğan fotoğraflarıyla dolu...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni video! Erdoğan fotoğraflarıyla dolu...
Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı böyle kurtarıldı!
Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı böyle kurtarıldı!
Afyonkarahisar'daki tır kazası güvenlik kamerasında!
Afyonkarahisar'daki tır kazası güvenlik kamerasında!
Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı
Test etmek istediği aracı hurdaya çevirdi, kavgayı polisler ayırdı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
Bakan Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'de! 19 Mayıs kutlanıyor...
Bakan Mehmet Kasapoğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'de! 19 Mayıs kutlanıyor...
İstanbul'da bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracısından 10 bin lira zam istemiş
İstanbul'da bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: Kiracısından 10 bin lira zam istemiş
Somali'de bir şehrin yüzde 90'ı sular altında kaldı
Somali'de bir şehrin yüzde 90'ı sular altında kaldı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi
Fenerbahçe tribünleri 'Meclis'te Hizbullah istemiyoruz' sloganı attı! Devlet Bahçeli'nin danışmanı 'embesiller' dedi