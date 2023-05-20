Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde skandal hareket! Secde eden rakibine tükürdü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, Trabzonspor'un golü sonrası secde eden rakibine tükürmesi canlı yayında ekrana geldi. Sosyal medya ayağa kalktı. Samet'ten açıklama geldi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Mücadeleye Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın yaptığı hareket damgasını vurdu. Trabzonspor'un tek golünü atan Trezeguet, gol sevincinde secdeye gitti.

Bu esnada Trezeguet'nin yanından geçen Samet Akaydın'ın Mısırlı oyuncunun olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Federasyonun Samet'e bu davranışından dolayı ceza vermesi gerektiğini savundu.

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trabzonspor: Rezilliktir ve iğrençliktir!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Görüntü açısı manipüle edilerek

Görüntü açısından dolayı manipülasyon yapıldığını söyleyen Akaydın, “Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum.” dedi.

İnsanlığı bu derece iftira ile...

Hareketini Trezeguet’ye yönelik yapmadığını belirten Fenerbahçeli futbolcu, “Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.