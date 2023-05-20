BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
SPOR

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinde skandal hareket! Secde eden rakibine tükürdü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın, Trabzonspor'un golü sonrası secde eden rakibine tükürmesi canlı yayında ekrana geldi. Sosyal medya ayağa kalktı. Samet'ten açıklama geldi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Mücadeleye Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın yaptığı hareket damgasını vurdu. Trabzonspor'un tek golünü atan Trezeguet, gol sevincinde secdeye gitti.

Bu esnada Trezeguet'nin yanından geçen Samet Akaydın'ın Mısırlı oyuncunun olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Federasyonun Samet'e bu davranışından dolayı ceza vermesi gerektiğini savundu.

"Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trabzonspor: Rezilliktir ve iğrençliktir!

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın ‘dönerek’ oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Görüntü açısı manipüle edilerek

Görüntü açısından dolayı manipülasyon yapıldığını söyleyen Akaydın, “Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum.” dedi.

İnsanlığı bu derece iftira ile...

Hareketini Trezeguet’ye yönelik yapmadığını belirten Fenerbahçeli futbolcu, “Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Sivas'ta ilginç manzara: Görenler ağaçtaki tabuta şaşkınlıkla bakıyor! Nedeni ise...
Sivas'ta ilginç manzara: Görenler ağaçtaki tabuta şaşkınlıkla bakıyor! Nedeni ise...
Zülfiye nine TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! O anları böyle anlattı...
Zülfiye nine TOGG'u görünce gözyaşlarına boğuldu! O anları böyle anlattı...
Oto galericiler sitesinde kavga: Sopa ve muştayla darp ettiler
Oto galericiler sitesinde kavga: Sopa ve muştayla darp ettiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vatan borcu vurgusu "sandığa gelin" çağrısı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vatan borcu vurgusu "sandığa gelin" çağrısı
Cübbeli Ahmet Hoca CHP'yi uyardı: "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı"
Cübbeli Ahmet Hoca CHP'yi uyardı: "Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı"
Bakan Koca'dan çadır kente gece ziyareti! Depremzede ile samimi diyalog: "Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız"
Bakan Koca'dan çadır kente gece ziyareti! Depremzede ile samimi diyalog: "Bakanım artık uyuyun siz bize lazımsınız"
Ümit Özdağ canlı yayında tek tek açıkladı: Ata İttifakı 2.tur kimi destekleyecek?
Ümit Özdağ canlı yayında tek tek açıkladı: Ata İttifakı 2.tur kimi destekleyecek?
'Büyü yapma' ilanıyla 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdılar
'Büyü yapma' ilanıyla 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rehavet" uyarısı! "Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rehavet" uyarısı! "Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz"
Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Erdoğan'ın kazanması demek..."
Ali Babacan ikinci tur öncesi ekonomik kaosla korkutuyor! "Erdoğan'ın kazanması demek..."
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderine suikast girişimi: 2 ölü, 6 yaralı
Pakistan Cemaat-i İslami Partisi liderine suikast girişimi: 2 ölü, 6 yaralı