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İstanbul'da madde bağımlısı kişi evini ateşe verdi!

İstanbul Tuzla'da madde müptelası olduğu iddia edilen şüpheli, yaşadığı evini kundakladı. Bir üst kattaki dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi Ilgaz Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada yaşandı. İddiaya göre madde müptelası olan Mehmet Kurtoğlu adlı şahıs, yaşadığı evini ateşe verdi. Şahıs evden kaçarken çevreye yayılan dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst kattaki dairede oturan ve dumandan etkilenen bir kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, dumandan etkilenen kadın ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Vatandaşlar arasında arbede yaşandı

Daireyi yaktığı iddia edilen şahsın ailesi ile binada kiracı olanlar arasında olay yerinde arbede yaşandı. Polis, birbirlerine saldıran şahısları engelledi.
Polis ekipleri şüpheli Mehmet Kurtoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Mehmet Kurtoğlu'nun evli ve 4 çocuk babası olduğu, eşiyle sorunlar yaşadığı, eşinin ve çocuklarının sığınma evinde kaldığı öğrenildi.
Oğlunun madde müptelası olduğunu iddia eden Mehmet Ali Kurtoğlu, "Adliyeye gittim dilekçe verdim. Çocuk madde müptelası. Ben polise savcılığa gittim" dedi.

Evin yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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