Meral Akşener: Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'ye istediği görevleri verebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerinde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili oylarıyla büyük hüsran yaşamıştı. Seçim gecesinden bu yana susan Meral Akşener, gündeme ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Ali Babacan'ın "Parlamenter sisteme geçiş için AK Parti'ye destek eririz" sözlerine tepki gösteren Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan ya da Muharrem İnce ile görüşüp varsa taleplerini yerine getirme yetkisi erdiklerini açıkladı.

14 Mayıs seçimlerine "Ben başbakan olacağım" iddiasıyla giren ancak sandıkta büyük bir hüsran yaşayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimlerin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Seçim gecesinden bu yana kameralardan uzak duran ve hiçbir açıklama yapmayan Akşener, basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Erdoğan'a oy vermeyen ancak Kemal kılıçdaroğlu'na da oy vermeyen 12 milyon seçmen olduğunu belirten Akşener, ikinci turun sıfır sıfır başladığını ve seçimi kazanacaklarını iddia etti. İşte Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları...

-Bir seçim geçirdik, hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçimi şeklinde. Bu seçimde biz 14 Mayıs’a kadar ben ve arkadaşlarım 45 miting yaptık, 54 noktada çalışma yaptım. Bütün il ve ilçelerde arkadaşlarımız çalıştı.

Erdoğan'a oy vermeyen 12 milyon kişi var

- Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni, sandığa gitmeyen, geçersiz oy atan ve Erdoğan'a oy vermeyen seçmen; Kılıçdaroğlu'na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyondan fazla.

- Bu seçim, 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim.

- 14 Mayıs'tan sonra İyi Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2. tura yönelik görüşmeler yaptık ve sadece Kılıçdaroğlu'na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu.

İstanbul'da sahaya çıkıyorum

- Kanaat önderi dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan, kendi çevremizdeki pek çok insanla bire bir görüşmeler yaptım. Partimizin yetkilisi konumunda olan tecrübeli arkadaşlarımız da benzer çalışmalar yaptılar. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız, eski ve yeni vekillerimiz çarşambadan itibaren saha çalışmasına başladılar.

- İlk turda tercihini Erdoğan'dan yana kullanan ya da Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanmayan ama Erdoğan'a oy vermeyen vatandaşlarımızla görüşmeler yapacağım. İstanbul'da yoğun saha çalışması programı olacak. Bugün İstanbul'a gidiyorum, programım yarın başlıyor.

- İlçelerimizde önce görünür bir şekilde çalışma, arkasından hemşehri dernekleri, daha sonra ev toplantıları, ev ziyaretleri, mikro bazda bir çalışma yapacağım.

Erdoğan'ın kazanması halinde...

- İkinci tur Millet İttifakı'nın adayının mutlaka kazanması gerektiğini ortaya koyan bir seçim oldu. Erdoğan'ın kazanması halinde hem Meclis hem ucube sistemin seçtirdiği partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir daha Türkiye'de tartışılamaz bir hale gelir ve buna mutlaka mani olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin olabilir ama daha da elzem halde Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki bu ucube sistemin denge ve denetleme mekanizmasının oluşabilmesi için...

- Sadece kendiniz değil, özellikle İyi Parti olarak aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızın arkadaşlarını büyük bir çaba harcayarak sandığa götürüp Kılıçdaroğlu'na oy verdirin.

Ya onu ya bunu seçeceksiniz...

- 28 Mayıs'ta vereceğiniz kararla; ya seçim kazanmak uğruna kadınlara şiddeti, ölümü, tacizi, tecavüzü ve hatta sahiplendirilmeyi reva görenleri seçeceksiniz; ya da kadınların, çocukların gençlerin hakkını hukukunu koruyup iyileştirmek isteyenleri seçeceksiniz.

- Ya; dün olduğu gibi milli bayramlarda Atatürkümüzün adını bile anmamak için her şeyi yapanları seçeceksiniz ya da her milli bayramı Atatürkümüzün adıyla, iziyle kutlayanları seçeceksiniz.

- Ya ne mutlu Türküm demekten rahatsız, cumhuriyet değerlerimize gıcık olanları seçeceksiniz ya da varlığım Türk varlığına armağan olsun diye ant içenleri seçeceksiniz.

PKK ve Hizbullah'a sırtını dayayanlar...

- Ya 2019'da PKK'ya, 2023'te Hizbullah'a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz.

- Ya gücünü mafyalardan alanlardan, ya da gücünü yalnızca milletin iradesinden alanları seçeceksiniz.

- Ya ensar diye diye ülkemizi yol geçen hanına döndüren, vatandaşlığımızı pazarlayanları seçeceksiniz; ya da hududumuzu namus, nüfus cüzdanımızı tapu bilenleri seçeceksiniz.

Ya gönderecekler ya da göndermeyecekler...

- Ya Suriyelileri gönderemeyiz diyenleri seçeceksiniz ya da tüm oyunları bozarak, Avrupa'nın göçmen hendeği olmayı reddedenleri, sığınmacıları ülkelerine gönderecekleri seçeceksiniz.

- Ya düşman karşısında kan döküp kardeş olmuş büyük bir milleti birbirine düşman etmeye ant içenleri seçeceksiniz ya da Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini demokrasi ile taçlandırmaya vaat eden Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz.

- Ya öfkesi, kini ve hırsı ile ülkemizi ele geçirilmesi gereken bir kupon arazi olarak gören Erdoğan'ı seçeceksiniz; ya da saygı, sevgi, empati kültürünü benimseyen Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz.

- Türk milleti olarak bu seçimle birlikte önümüzde iki seçenek var: Sarayın büyüyen gölgesinde kayıp mı olacağız, millet iradesini yeniden hakim mi kılacağız?

- Yandaşların yol düzenine yol mu vereceğiz, zenginlik ve refahı mı seçeceğiz.

- Ülkemizi devam eden bir yıkımın son halkasına mı bırakacağız, köprüden önce son çıkışla yeni bir yolun önünü mü açacağız?

İstibdatçılar gidecek biz kazanacağız

- Milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş birinin ihtiraslarına teslim olmayacak.

- Kazanmaktan başka seçeneğimiz yok. İstibdada dur demeye devam edeceğiz, kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet diyeceğiz, adalet diyeceğiz.

- En sonunda dün olduğu gibi bugün de istibdadcılar gidecek, biz kazanacağız, milletimizle tarih yazacağız.

Seçim günü ne yapacağız?

- Seçim günü ıslak imzalı bütün tutanakları bizim ilçelerimiz CHP ilçesine, onlar CHP illerine sonra da genel merkezine gönderilecek. Bütün sandıkları aynı şekilde insan unsurumuzun, avukatlarımızı ve bilgiyi, sonuçları tek bir alanda toplayacağız. Şu anda 2000 sandığa itiraz etmiştik, bir kısmı tamamlandı. 2 şehrimizdeki vekil itirazlarımız devam ediyor.

Kılıçdaroğlu istediği görevi verebilir

Sinan Oğan'la ben görüşme yapmadım. Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterdik biz ve arkasındayız. Seçim gününe kadar da elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kendisine, sayın Oğan ve bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisi, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini genel başkanlar olarak kendisine verdik. Bu görüşmeleri Kılıçdaroğlu yönetiyor o yüzden. Arzu ettikleri her türlü görevlendirmeyi talebi yerine getirebilir.

Ali Babacan'a "AK Parti" tepkisi

Ali Babacan'ın "AK Parti'nin parlamenter sisteme geri dönüş desteği veririz" açıklaması hatırlatılan Meral Akşener, "Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" dedi.