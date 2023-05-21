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Antalya'da park halindeki otomobil alev alev yandı!

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki yangın kameralara saniye saniye yansıdı.

Side Mahallesi 1517. Sokak'ta park halindeki Turgay Alımı’ya ait 34 MF 4651 plakalı otomobilde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakoluna bağlı Asayiş Timi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler araca müdahalede bulundu. Elektrik aksamındaki arızadan çıktığı değerlendirilen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aracın alev alev yandığı anlar ve söndürme çalışmaları ise cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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