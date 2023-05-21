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DÜNYA

F-18 savaş uçağı otoyola düştü! Bomba gibi patladı, alev topuna döndü: Dehşet verici anlar kamerada!

İSPANYA’da F-18 savaş uçağı Zaragoza Hava Üssü'nde gerçekleştirilen uçuş gösterisinde otoyola düştü. Düşen uçak alev topuna dönerken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İspanya'da F-18 savaş uçağı Zaragoza Hava Üssü'nde gerçekleştirilen uçuş gösterisinde otoyola düştü. Düşen uçak alev topuna dönerken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısında bulunan Aragona bölgesine bağlı Zaragoza kentindeki hava üssünde asker ailelerinin katıldığı bir tören düzenlendi.

Törende savaş uçaklarının gösterisinde F-18 otoyola düştü. Pilotun durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, pilotun düşme anında kendisini uçaktan fırlattığı aktarıldı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde otoyola düşen F-18 savaş uçağının alev topuna döndüğü görüldü. 

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