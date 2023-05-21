CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'asena' oldu

28 Mayıs seçimleri öncesi CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun, Beyoğlu'ndaki 19 Mayıs etkinliğinde mehter marşıyla, Bozkurtlu flamalarla, Azerbaycan bayraklarıyla yürümesi sosyal medyada olay oldu.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki 19 Mayıs etkinliği kapmasında gerçekleştirdiği yürüyüş konuşulmaya devam ediyor.

Kaftancıoğlu’nun en önce yürüdüğü kortejde Göktürk Kağanlığı sancağı açılmasının yanı sıra bozkurt işareti yapıldı. Kaftancıoğlu, kortejden yükselen “Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk’ü korusun” sloganları eşliğinde yürüdü.

"CHP'nin ruhsatsız silahı"

DHKP-C davasından yargılanan ve sözde Ermeni soykırımıyla ilgilii açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kaftancıoğlu'nu, kaleme alan Sabah yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Tekbir duyduğunda Twitter'da istavroz çıkartan, Azerbaycan-Ermenistan savaşında "Türkiye cihatçıları kullandı" propagandasına kurumsal destek veren Canan Hanım, bu ortamdan kim bilir ne kadar rahatsız olmuştur.

Zira öldürülen teröristleri kod adıyla bilen, "Komutana bin selam" diye uğurlayacak kadar militan takılan Kaftancıoğlu, seçim döneminde "evladı fatihan"a dönüşmesinin takiye olduğunu itiraf etmişti.

Açık açık "Seçimi kazanalım, onlar gibiymiş gibi yapmak zorunda kalmayacağız" demişti. Şu ikinci tur, partide resmi bir görevi olmadığı halde CHP'nin ruhsatsız silahı gibi sahada gezen Kaftancıoğlu asenaya dönüşmeden bitse bari."