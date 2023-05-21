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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kendisinin yüzde 8.5, Kılıçdaroğlu'nun 90.5 oranında oy aldığı Defne ilçesine 60 günde Defne Hastanesi'ni yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Ayrım yapmadık, yapmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti. Erdoğan, "Kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerimize ayrımcılık yapmak, onları kaldığı yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden geçmez" dedi.

"Ayrım yapmadık, yapmayacağız"
Erdoğan, 60 günde tamamlanan Defne Hastanesi'nin yapıldığı Defne'de kendisinin 8.5, Kılıçdaroğlu'nun ise 90.5 oy aldığını ifade etti ardından da "Biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu işi yapmıyoruz. Burada yaşayan insan olduğuna göre talimatı verdik. Ayrım yapmadık, yapmayacağız. Erdoğan böyle tanındı böyle de tanınacak" dedi.

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