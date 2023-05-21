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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin o anları gündem oldu! "Söz büyüğün, su küçüğün ben suyumu içiyorum"

ADIYAMAN'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra söz alan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Söz büyüğün, su küçüğün derler, ben suyumu içiyorum, sözün sahibi zaten konuştu" diyerek konuşmasını hızlıca bitirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Adıyaman'da 'Gençlerle Buluşma' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Törende öncelikle Erdoğan konuştu. Erdoğan'ın konuşmasını tamamladıktan sonra mikrofon konuşma yapması için Devlet Bahçeli'ye verildi.

Bahçeli, "Söz büyüğün, su küçüğün derler, ben suyumu içiyorum, sözün sahibi zaten konuştu.' diyerek konuşmasını hızlıca bitirdi. Bahçeli'nin o anları sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

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