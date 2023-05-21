A Haber ekranlarında oy pusulasında Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü karartıldı diğer aday yazıldı
A Haber, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını oy pusulasından çıkararak 'diğer aday' şeklinde ekranlara yansıttı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz a haber'e konuk oldu.
Yavuz'u Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına dair açıklamalarda bulunduğu programda ekranlara ilginç bir görüntü yansıtıldı.
Seçimin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası ekrana yansıtılırken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı önce açık verildi daha sonra karartıldı, altına da 'diğer aday' yazıldı.